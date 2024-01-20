Затопление российского корабля "Тарантул": в сети появились спутниковые снимки

Пока в РФ потери не комментируют.

В сети появились спутниковые снимки предположительно затопленного сторожевого корабля проекта 205П "Тарантул". Предварительно затопление судна произошло 29-30 декабря.

Об этом сообщает движение "АТЭШ".

Соответствующие снимки обнародовало международное разведывательное сообщество InformNapalm. Датированы они 28 декабря и 31 декабря 2023 года.

Спутниковые снимки предположительно затопленного сторожевого корабля проекта 205П "Тарантул" / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

"Учитывая сравнительный анализ спутниковых снимков и данных из источников HUMINT-InformNapalm в Севастополе, затопление корабля произошло, вероятно, 29-30 декабря. Например, 29.12.2023 около 12:00 местные жители сообщали в социальных сетях о громких взрывах, однако никаких официальных комментариев оккупационные власти Севастополя не предоставляли", – сообщают в InformNapalm.

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Севастополе затонул сторожевой корабль "Тарантул" россиян.

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