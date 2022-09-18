Затопленные дома и поваленные деревья: в Ивано-Франковской области непогода наделала беды (фото)

В Ивано-Франковске из-за непогоды подтопило жилье людей.
Также в областном центре и нескольких населенных пунктах области шквальный ветер повалил на дороги деревья и ветки.
Об этом сообщили на Facebook-странице Государственной службы чрезвычайных ситуаций в области.
В Ивано-Франковске из-за ливня подтопило частное хозяйство на улице Любачевского, а также гаражи на улице Мира и на Калушском шоссе.
Прикарпатские чрезвычайники помогали распиливать деревья, упавшие на проезжую часть дороги в Ивано-Франковске, Коломне и Городенке.
Кроме этого, из-за порыва ветра над жилым домом во Франковске нависло дерево. Спасатели помогли его разрезать.
Напомним, сегодня в Карпатах на одной из самых высоких вершин заснежило.
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