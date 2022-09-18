Затопленные дома и поваленные деревья: в Ивано-Франковской области непогода наделала беды (фото)

Также в областном центре и нескольких населенных пунктах области шквальный ветер повалил на дороги деревья и ветки.

Об этом сообщили на Facebook-странице Государственной службы чрезвычайных ситуаций в области.

В Ивано-Франковске из-за ливня подтопило частное хозяйство на улице Любачевского, а также гаражи на улице Мира и на Калушском шоссе.

Прикарпатские чрезвычайники помогали распиливать деревья, упавшие на проезжую часть дороги в Ивано-Франковске, Коломне и Городенке.

Кроме этого, из-за порыва ветра над жилым домом во Франковске нависло дерево. Спасатели помогли его разрезать.

Напомним, сегодня в Карпатах на одной из самых высоких вершин заснежило.

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