Затопленные и разрушенные дома и размытые: в Сети показали последствия непогоды в Мелитополе (фото, видео)

Из-за воды в отдельных районах города подтопило дома и произошел оползень.

Вчера, 9 июня, Мелитополь накрыл ливень. Из-за этого улицы города затопило водой и произошли оползни.

Об этом сообщают в РИА Мелитополь.

В Мелитополе коммунальное предприятие "Чистота" с самого рассвета начало ликвидацию последствий стихии, разгулявшейся в Мелитополе 9 июня. Такого ливня с градом старожилы не помнят.

Вода подтопила нижнюю часть Мелитополя. По дворам плавали пустые газовые баллоны, кастрюли, в домах затопило мебель и бытовую технику.

Также на территории города на улице Пушкина произошел масштабный сдвиг земли, который привел к разрушению домов.

В доме, где произошло происшествие, живут 4 семьи. Как рассказывает одна из жительниц, она проснулась, когда на ней уже лежали груды бетона и глины.

"Я ничего такого не слышала, был сильный дождь, и я пошла убрать цветы. Видно было, что вода изменила цвет — с примесью глины. И только успела цветы убрать, как меня привалило. Звала маму и проснулась уже, когда меня вытащили из-под завала, — рассказывает пострадавшая.

Напомним, что Днепре непогода принесла с собой не только дождь, град и подтопления и смерч.

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