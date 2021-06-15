Затопленные улицы, поваленные деревья и смытый асфальт: в Днепре непогода наделала беды

Дождь также парализовал движение Новым мостом.

Днепр снова накрыла непогода. Буквально за час дождь затопил центральные улицы, повалил деревья и смыл асфальт.

Местные жители публикуют в соцсетях впечатляющие кадры стихии.

15 июня в Днепре начался шторм, о котором днем предупреждали синоптики и спасатели. Также в областном центре поднялся ветер, началась гроза и дождь.

Ливень был такой силы, что он за считанные минуты наполнил центральные улицы, повалил деревья и смыл асфальт. В соцсетях местные жители пишут, что дождь парализовал движение Новым мостом, часть которого затопило из-за непогоды. Проезд транспорта остановился и на Слобожанском проспекте в сторону выезда из города.

"Сильный ливень с грозой накрыл город. Опять за полчаса огромное количество осадков. По Новому мосту проезд затруднен", — пишут в городских паблик.

Напомним, что в Днепре в результате ливня смыло часть набережной. Покрытие разрушилось на участке между Фестивальным причалом и Монастырским островом. Кирпич и плитка упали на берег.

Впоследствии комиссия ТБЧС приняла решение перекрыть для пешеходов и остальную часть набережной, которая тоже могла пострадать от стихии.

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