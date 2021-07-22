Затопленные улицы, поваленные деревья и заиленные дороги: что происходит после потопа в Одессе (видео)

Затопленные улицы, поваленные деревья и заиленные дороги: что происходит после потопа в Одессе (видео)

В Одессе все еще остаются затопленными улицы.

Одессу ночью накрыла непогода. Сильный ливень затопил улицы, повалил деревья и смыл с дорог на обочины машины.

Последствия ночной непогоды показали в телеграмм-канале Одесса INFO.

Сильный ливень атаковал Одессу сегодня ночью. Вода затопила улицы, а местами сносила все на своем пути. Больше всего пострадал центр города.

На кадрах видно, что до сих пор затопленными остаются многие улицы Одессы. Местами вода достигает по колено, некоторые машины еще с ночи стоят в воде. Водители легковушек, которые не попали под ливень, едут по воде. Люди достали лодки и передвигаются в них по затопленным улицам, или же бредут.

На отдельных кадрах видны последствия непогоды. Сильная вода смывала все на своем пути. С дороги водой смыло и уложило на обочину грузовик, а также перевернуло легковушки. Некоторые дороги заилило, также много деревьев повалило на землю.

Одесса приходит в себя после ночной непогоды

Как сообщает корреспондент ТСН из Одессы Елена Черняева, ночью буквально за час в Одессе выпало более 30 сантиметров осадков, а это почти месячная норма. Под воду ушли целые улицы — в частности, и знаменитые Дерибасовская и Французский бульвар. Предварительно — пострадавших нет. Но стихия нанесла ущерб и отдельным горожанам, и городу в целом.

В настоящее время с Суворовского района города сейчас можно проехать только по объездной дороге, в районе Пересыпи затопило мост, машины там проехать не могут. В остальных районах вода преимущественно спала. Сейчас известно о трех десятках поваленных деревьев и тридцати восьми подтопленных частных жилых домах. Двадцать человек ночью даже пришлось эвакуировать. Через стволы и ветви на рельсах сейчас приостановлено движение на десяти трамвайных маршрутах.

Сейчас коммунальщики и спасатели пытаются как можно быстрее справиться с последствиями непогоды. В частности, откачивают воду из усадеб, убирают насосами камни и песок. Работают сотни людей. Ночью также были отключения света. Сколько домов сейчас остаются без электричества — еще собирают информацию. Во время ливня из-за отсутствия питания некоторое время не работала даже линия 101, пока не включили генераторы. Осадков сегодня Одессе уже не предвещают, но обещают ветер до 25 метров в секунду и шторм на море.

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Напомним, что в результате ночного ливня в Одессе затоплены улицы в центре и других районах города. По данным Одесской метеостанции, только за первую часа ливня выпало 31 мм осадков. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

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