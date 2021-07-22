Затоплены дороги и рынок, поваленные деревья: в Хмельницкой области свирепствовала непогода (фото)

Последствия непогоды ликвидируют спасатели.
В Хмельницкой области в среду, 21 июля, из-за сильной непогоды подтопило улицы, дома и повалило деревья.
Об этом сообщили в ГСЧС в Хмельницкой области.
По данным спасателей, в Староконстантинове непогода повалила деревья на дорогу, из-за чего их распиливали работники ГСЧС. Также спасатели убрали дерево, которое во время грозы упало на парикмахерскую.
В Хмельницком из-за непогоды затопило улицу Вокзальная. Воду оттуда откачивали спасатели. Подтопленными оказались и несколько жилых домов.
Как сообщает "Общественное", затопило также и Хмельницкий вещевой рынок. Там из-за воды сложно пройти между павильонами. Местные предприниматели жалуются на то, что они вовремя платят аренду, однако вынуждены страдать из-за постоянных подтоплений.
Напомним, в результате ночной ливни в Одессе затоплены улицы в центре и других районах города.