Затоплены дороги и рынок, поваленные деревья: в Хмельницкой области свирепствовала непогода (фото)

Затоплены дороги и рынок, поваленные деревья: в Хмельницкой области свирепствовала непогода (фото)

Последствия непогоды ликвидируют спасатели.

В Хмельницкой области в среду, 21 июля, из-за сильной непогоды подтопило улицы, дома и повалило деревья.

Об этом сообщили в ГСЧС в Хмельницкой области.

По данным спасателей, в Староконстантинове непогода повалила деревья на дорогу, из-за чего их распиливали работники ГСЧС. Также спасатели убрали дерево, которое во время грозы упало на парикмахерскую.

В Хмельницком из-за непогоды затопило улицу Вокзальная. Воду оттуда откачивали спасатели. Подтопленными оказались и несколько жилых домов.

Как сообщает "Общественное", затопило также и Хмельницкий вещевой рынок. Там из-за воды сложно пройти между павильонами. Местные предприниматели жалуются на то, что они вовремя платят аренду, однако вынуждены страдать из-за постоянных подтоплений.

Напомним, в результате ночной ливни в Одессе затоплены улицы в центре и других районах города.

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