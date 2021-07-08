Затоплены поля и огороды: жители села в Херсонской области третью неделю страдают от паводков

Люди потеряли урожай.

Новой ливни со страхом чекаютьмешканци села Маячка Херсонской области: населенный пункт уже третью неделю тонет, а синоптики опять прогнозируют сильные дожди.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 8 июля.

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Село затопило, потому что дренажная система находится в аварийном состоянии: из трех насосов работает только один. Крестьяне самостоятельно откачивают воду от своих домов. "Если у нас 350-400 норма осадков ежегодная, то здесь выпало 300 за две недели", — говорит Анатолий Михайленко, староста деревни.

Все окружающие поля превратились в озера, затоплены и огороды. Люди в этом году уже потеряли урожаи. Впрочем, такая ситуация в селе уже несколько лет. Маячку затапливает не первый раз, жалуются люди. Ведь село расположено в низине. Власть каждый раз обещает починить дренажную систему, но забывает об этом только вода отступает.

Новости Украины: жители села Маячка Херсонской области со страхом ждут нового ливня

Сейчас в Маячке уже объявили чрезвычайную ситуацию местного масштаба. Люди переживают, что после очередного ливня поплывут и их дома.

Как сообщалось, на Буковине после мощного ливня десяток сел буквально поплыли. Мощный поток вместе с грязью и камнями смывал все на своем пути. Подтоплены дома, огороды, разрушены дороги.

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