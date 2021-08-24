Затоплены улицы и дороги: в Киеве на День Независимости выпал сильный дождь, часть мероприятий отменили

Затоплены улицы и дороги: в Киеве на День Независимости выпал сильный дождь, часть мероприятий отменили

Несмотря на непогоду в городе продолжаются торжества по случаю Дня Независимости

В Ровно утром, 24 августа, выпал сильный дождь. Из-за этого затопило улицы и дороги.

Об этом сообщают в Сети местные жители.

Так, в Ровно затопило улицы Черновола, Д. Галицкого, Киевскую, Шевченко, Веденскую, Белую. -За сильной непогоды автомобили не всегда могли свободно проехать по дороге.

Также в городе из-за ливня временно прекратили курсировать троллейбусы. Из-за сильного ливня в Ровно отменили проведение фестиваля "Праздник хлеба" и выставку "Аллея мастеров".

Несмотря на непогоду в Киеве состоялся забег в вышиванках. Люди бегали по лужам и радовались празднику. Также в городе продолжаются торжества по случаю Дня Независимости: состоялось возложение цветов к памятнику Погибшим за Украину и почтили погибших украинских защитников на местном кладбище. В городе также пройдет торжественное шествие ко Дню Независимости.

Напомним, 24 августа, в 30-ю годовщину независимости Украины, в центре Киева, на улицах Крещатик и Майдане Независимости состоялся праздничный парад Вооруженных сил Украины.

Также в прифронтовом Северодонецке Луганской области празднуют День Независимости Украины. По случаю праздника там установили LED-экран в форме трезубца и рекорд по выполнению "Червоной руты".

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