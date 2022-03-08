"Затрофеить" самолет или вертолет и получить 1 млн долларов: Укроборонпром предлагает украинцам и россиянам "подработку"

"Затрофеить" самолет или вертолет и получить 1 млн долларов: Укроборонпром предлагает украинцам и россиянам "подработку"

Укроборонпром готов заплатить за украпленный у оккупантов самолет или вертолет.

Государственный концерн "Укроборонпром" готов уплатить премию в 1 000 000 долларов США за угнанный или трофейный самолет.

Об этом сообщил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Те, кто умеет управлять самолетом или вертолетом, могут стать миллионерами. "Укроборонпром" готов заплатить за украденный у оккупантов самолет или вертолет.

"Государственный концерн "Укроборонпром" готов уплатить премию в 1 млн долларов США за угнанный или трофейный самолет. Также продолжает действовать программа 500 000 долларов США за захваченный вертолет в рабочем состоянии. Update: пилотам РФ, которые готовы участвовать в программе, гарантируем выдачу гражданства свободной страны!", — говорится в сообщении.

Напомним, что к северу от Броваров украинские фермеры помогли армейцам вытащить оставленный оккупантам бронетранспортер. Броня нового производства и с полным боекомплектом. Более того, нашим защитникам удалось зафиксировать переговоры врага.