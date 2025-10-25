Затягиваний от правительства не будет: министр энергетики сообщила, когда начнется отопительный сезон

Отопление / © УНИАН

Отопительный сезон уже стартовал для объектов социальной и критической инфраструктуры в отдельных регионах. Остальные области начнут его в ближайшие дни.

Об этом сообщила министр энергетики Светлана Гринчук комментарии РБК-Украина.

«По отопительному сезону. Для социальной инфраструктуры во многих регионах уже начался отопительный сезон, для некоторых объектов критической инфраструктуры», — объяснила она.

По данным Гринчук, далее каждый регион, в зависимости от среднесуточной температуры, будет принимать решение о начале отопительного сезона.

«Я думаю, что это начнется уже в ближайшие дни, поскольку мы снова ожидаем снижения температуры. Затягиваний со стороны правительства этого вопроса точно не будет. Я думаю, что в ближайшие дни со снижением температуры местные органы власти будут принимать решение о начале отопительного сезона в их регионах», — подчеркнула она.

В целом следует отметить, что отопительный сезон 2025-2026 годов в Украине стартовал еще с 21 октября. Однако из-за теплой погоды, экономии газа и сложной ситуации в энергетике большинство городов включают тепло постепенно — сначала в больницах, школах и детсадах, а затем в жилом секторе.

Напомним, ранее депутат Киевсовета Андрей Витренко сообщил, что столицу ожидает самая тяжелая зима с начала войны. Но вопреки сложной ситуации и изменению стратегии вражеских ударов отопления в Киеве обещают включить по графику.