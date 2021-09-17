Затянули в подвал и насиловали на камеру: подробности групповго издевательства над 14-летней закарпаткой

Парни издевались над девушкой в подвале дома одного из насильников.
Трое подростков в возрасте 14 и 15 лет, которых подозревают в групповом изнасиловании 14-летней девушки в Закарпатье, взяли под стражу.
Об этом сегодня, 17 сентября, сообщила пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры и рассказала детали дела.
По данным следствия, в конце августа в одном из населенных пунктов района трое подростков затянули 14-летнюю девушку в подвал дома одного из парней. Там обидчики насиловали несовершеннолетнюю и снимали все на камеру мобильного телефона.
Через некоторое время о содеянном узнали родные девушки и обратилась с заявлением в полицию.
Сейчас по делу назначили ряд экспертиз, чтобы установить все обстоятельств преступления.
Ткм временем, пострадавшей девушке оказывают необходимую помощь, говрят в прокуратуре.
Трем несовершеннолетним объявили подозрение и взяли под стражу по факту группового изнасилования 14-летней девушки по ч. 3 ст. 152 УК Украины (Изнасилование, совершенное группой лиц, или изнасилование несовершеннолетней).
Напомним, в полицию 14 сентября обратилась бабушка пострадавшей девушки. Она сообщила, что трое односельчан 24 августа изнасиловали ее 14-летнюю внучку.
Злоумышленникам за совершенное грозит до 12 лет лишения свободы.