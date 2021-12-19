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Затянуло голову в пресс: в Николаеве погиб 34-летний работник мясоперерабатывающего предприятия

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Затянуло голову в пресс: в Николаеве погиб 34-летний работник мясоперерабатывающего предприятия

Иллюстративное фото / УНИАН

Мужчина получил тяжелую травму головы.

В Николаевском филиале ЧП "Таврия Плюс" произошел несчастный случай на производстве. Во время обвалки туши скота погиб работник.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"34-летнего мастера по обвалке мяса затянуло в рампу гидравлического упаковочного пресса. В результате происшествия мужчина получил травму головы несовместимую с жизнью", – сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам труда.

Управлением Гоструда в Николаевской области планирует создать специальную комиссию и провести расследование несчастного случая со смертельным исходом.

Напомним, что на шахте Днепровска в Павлограде произошел несчастный случай, в результате которого пострадали три шахтера.

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