Затянуло в станок: в Волынской области на производстве женщине оторвало руку

Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Во Владимире-Волынском на одном из предприятий, занимающемся производством деревянных строительных конструкций, женщине ампутировало руку.

Об этом сообщают "Волынские новости".

Событие произошло вчера, 6 декабря, около 12:45. Пострадавшая работала на деревообрабатывающем станке на предприятии во Владимире-Волынском. Во время работы руку женщины затянуло во включенный станок, в результате чего произошла травматическая ампутация левого предплечья.

На место вызвали медиков скорой и госпитализировали в городскую клиническую больницу.

Напомним, что Черкасской области зерно из грузового автомобиля присыпало двоих мужчин. Один из них погиб.

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