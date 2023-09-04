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Затяжная атака дронами на Одесщину и Франция в коалиции истребителей: главные новости ночи 4 сентября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1676
Время на прочтение
1 мин
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Затяжная атака дронами на Одесщину и Франция в коалиции истребителей: главные новости ночи 4 сентября 2023 года

Беспилотник Shahed / Фото: reuters.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 4 сентября 2023:

  • Враг атаковал Одесщину ударными беспилотниками Читать далее –>
  • Байден разочарован решением лидера Китая не ехать на саммит G20 Читать далее –>
  • В ЮАР заявили, что расследование не выявило поставки оружия в Россию Читать далее –>
  • Франция также будет тренировать украинских пилотов — Зеленский Читать далее –>
  • Арахамия рассказал, когда произойдет замена главы Минобороны и важные голосования в Раде Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
1676
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