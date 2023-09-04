Затяжная атака дронами на Одесщину и Франция в коалиции истребителей: главные новости ночи 4 сентября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 4 сентября 2023:
- Враг атаковал Одесщину ударными беспилотниками Читать далее –>
- Байден разочарован решением лидера Китая не ехать на саммит G20 Читать далее –>
- В ЮАР заявили, что расследование не выявило поставки оружия в Россию Читать далее –>
- Франция также будет тренировать украинских пилотов — Зеленский Читать далее –>
- Арахамия рассказал, когда произойдет замена главы Минобороны и важные голосования в Раде Читать далее –>
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