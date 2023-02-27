Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Затяжная воздушная тревога, атака дронов и взрывы в украинских городах: главные новости ночи 27 февраля 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
31к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Затяжная воздушная тревога, атака дронов и взрывы в украинских городах: главные новости ночи 27 февраля 2023 года

Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 27 февраля 2023 года:

  • В Черниговской области работает ПВО: сбили один вражеский беспилотник Читать далее –>
  • Атака на Киев: в воздушном пространстве столицы обнаружены вражеские объекты Читать далее –>
  • В Запорожье прогремели взрывы: находитесь в безопасности Читать далее –>
  • В Хмельницком раздался третий взрыв: не оставляйте укрытия Читать далее –>
  • Иран открестился от своих беспилотников, и якобы выступает против войны: заявление Читать далее –>

Читайте также:

Зеленский за 26 февраля: завершаем неделю сильным событием

Зеленский за 26 февраля: завершаем неделю сильным событием

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
31к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация