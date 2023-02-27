Затяжная воздушная тревога, атака дронов и взрывы в украинских городах: главные новости ночи 27 февраля 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 27 февраля 2023 года:
- В Черниговской области работает ПВО: сбили один вражеский беспилотник Читать далее –>
- Атака на Киев: в воздушном пространстве столицы обнаружены вражеские объекты Читать далее –>
- В Запорожье прогремели взрывы: находитесь в безопасности Читать далее –>
- В Хмельницком раздался третий взрыв: не оставляйте укрытия Читать далее –>
- Иран открестился от своих беспилотников, и якобы выступает против войны: заявление Читать далее –>
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