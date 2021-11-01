Завалил ветками и мусором: в Херсонской области сын забил до смерти отца, а тело сжег

Завалил ветками и мусором: в Херсонской области сын забил до смерти отца, а тело сжег

Полиция задержала мужчину.

В одном из сел Новотроицкой территориальной общины Генического района произошло преступление – сын убил отца.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

В полицию обратилась женщина и сообщила, что бесследно исчез ее 62-летний отец. В поле зрения полицейских попал 34-летний сын погибшего, находившийся в тот день дома с отцом. Во время беседы с жителями села вспомнили, что вечером на территории домовладения семьи видели костер. Оперативники нашли место, заваленное ветками и мусором, со следами сжигания. В конце концов, мужчина признался в убийстве отца.

По словам фигуранта, они с отцом употребляли спиртные напитки после захоронения матери. Между ними возник конфликт и сын забил отца до смерти. Когда осознал содеянное, он решил скрыть следы преступления. Чтобы никто не смог идентифицировать погибшего, он сжег тело отца со всеми документами на огороде и зарыл. Полицейские задержали подозреваемого.

Напомним , в Ирпене мужчина задушил собственную мать, потому что отказалась дать деньги.

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