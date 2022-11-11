Заведения, работающие при отключении света: в Украине запустили полезную карту

На карту можно добавить информацию о работе своего бизнеса.

Сайт "ЛУН місто" запустил интерактивную карту Украины с заведениями, которые имеют автономное питание и работают при отключении света. Там обозначены кофейни, коворкинги, магазины, заправки, аптеки, почтовые отделения и прочее.

Карта доступна на сайте и в приложении, она постоянно обновляется.

Если вы хотите добавить информацию о работе своего бизнеса на карту, заполните анкету по ссылке. Представители сетевого бизнеса могут обращаться на почту: misto@lun.ua.

Напомним, в семи областях Украины 11 ноября применены аварийные отключения света. Они связаны с очередной российской атакой на энергетическую инфраструктуру. Во всех других регионах действуют плановые отключения света.

Фото: misto.lun.ua

Полезные советы, чтобы не сжечь проводку и щитовые при включении света

Читайте также: