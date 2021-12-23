Завел ученицу в безлюдное место: в Луганской области воспитатель изнасиловал ребенка

34-летний мужчина поиздевался над несовершеннолетней девочкой.
В Луганской области объявили подозрение 34-летнему воспитателю областного заведения профильного образования в изнасиловании несовершеннолетнего ребенка.
Об этом сегодня, 23 декабря, сообщили в пресс-службе Луганской областной прокуратуры.
"В ходе досудебного расследования установлено, что в октябре 2021 года 34-летний житель города Кременная — педагогический работник — совершил действия сексуального характера в отношении 16-летней ученицы без ее добровольного согласия", — говорится в сообщении.
Подозреваемый завел девушку в помещение, к которому посторонние не имели доступа, и изнасиловал. После этого оделся и оставил потерпевшую.
Анализ экспертизы и вещественные доказательства подтвердили факт изнасилования несовершеннолетней.
Свою вину в совершении преступления воспитатель категорически отрицает.
Следователи и прокуроры готовят в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
За противоправные действия мужчине грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет.
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