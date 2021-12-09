Завербовал 25-летнюю женщину в секс-рабство в Польше и хранил детское порно: в Ровно будут судить сутенера

Завербовал 25-летнюю женщину в секс-рабство в Польше и хранил детское порно: в Ровно будут судить сутенера

За совершенное злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет

40-летний житель Волыни вербовал 25-летнюю женщину из Ровно для занятия проституцией в Польше. Также у мужчины обнаружили видеозаписи и фотографии с детской порнографией.

Как сообщили сегодня, 9 декабря, в Ровенской областной прокуратуре, относительно подозреваемого в суд направили обвинительный акт.

"Мужчина с января этого года занимался вербовкой 25-летней жительницы Ровно. В частности, он убеждал женщину, которая как раз находилась в затруднительном материальном положении, без работы и постоянного источника доходов, согласиться на выезд в Республику Польша для предоставления услуг сексуального характера за денежное вознаграждение", – сообщили в прокуратуре.

Со своей стороны волынянин якобы гарантировал женщине бесплатный переезд в Польшу, достойные условия проживания, питания, соблюдения прав и интересов, а также высокую зарплату.

"Женщина, наконец, приняла эти условия и 21 октября мужчина повез ее в Польшу, впрочем на границе его задержали правоохранители", — говорится в сообщении.

Кроме этого, в ноутбуке волынянина обнаружили видеозаписи и фотографии с детской порнографией.

Ему инкриминируют вербовку, перемещение человека с целью эксплуатации, с использованием уязвимого состояния потерпевшей, а также хранение детской порнографии без цели сбыта (ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 301-1 УК Украины).

За совершенное ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.

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