Завернул труп в полиэтилен: возле Прилук раскрыли убийство парня, которого считали пропавшим без вести

Завернул труп в полиэтилен: возле Прилук раскрыли убийство парня, которого считали пропавшим без вести

Задержанный признал свою вину.

В лесополосе вблизи Прилук полицейские нашли труп 21-летнего парня, которого считали пропавшим без вести с 3 октября. Также установили подозреваемого в убийстве.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

Мать парня, жительница села вблизи Прилук, 11 октября обратилась в полицию и заявила, что ее сын еще 3 октября ушел из дома и до сих пор не вернулся.

15 октября полицейские разыскали его тело. Оно находилось в лесополосе недалеко от города, засыпанный ветвями и мусором. На шее было ножевое ранение.

В ходе розыска выяснили, что потерпевший вместе с 23-летним односельчанином отдыхали неподалеку от этого же места. Под действием алкоголя у ребят произошел конфликт. Подозреваемый ударил парня ножом в шею, а потом завернул труп в полиэтилен и засыпал ветвями и мусором.

Он признался в содеянном. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

Напомним, что в Хмельницкой области девушка жестоко убила мужа и попыталась инсценировать пожар.

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