Завернул в ковры и посыпал стиральным порошком: одессит жестоко убил товарища

Полиция задержала 27-летнего одессита, подозреваемого в убийстве жителя Бахмута. Он хотел скрыть преступление, поэтому завернул тело убитого в ковры и посыпал стиральным порошком.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Об исчезновении 38-летнего мужчины в полицию сообщил его товарищ, живущий в поселке Авангард. 17 апреля он рассказал полицейским, что пять дней подряд не выходит с ним на связь.

Полицейские проверили квартиру, которую арендовал мужчина, и нашли его труп с колото-резаными ранами. Правоохранители выяснили, что к убийству причастен знакомый убитого из Одессы.

"13 апреля приятели вместе распивали алкогольные напитки и между ними возник спор. Нетрезвый гость схватил кухонный нож и дважды ударил им товарища: один раз в живот и один – в шею. Потерпевший умер, а правонарушитель, чтобы скрыть следы преступления, завернул тело в ковры и посыпал стиральным порошком. После этого он уехал домой в Одессу, где его впоследствии и разыскали правоохранители", — рассказали в ведомстве.

Злоумышленнику грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, на железнодорожной станции в городе Первомайск в Харьковской области произошло убийство. Правоохранители разыскивают злоумышленника.

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