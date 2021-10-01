Завернул в одеяло и нес по улице: на Волыни мужчина украл телевизор со своего гостиничного номера

Мужчину заметил случайный прохожий и вызвал полицию.
В г.. Ковеле Волынской области 29-летний житель Ровно украл из гостиничного номера, который снимал телевизор.
Об этом сообщили в Нацполиции Волынской области.
В полицию обратился местный житель, который сообщил, что увидел на улице мужчину, который несет в руках завернутый в одеяло телевизор. Впоследствии в полицию обратилась и администратор одного из отелей и заявила о краже техники.
Когда мужчину задержали он не мог объяснить, откуда у него телевизор. Впоследствии выяснилось, что житель Ровно украл его в гостиничном номере, вынеся через окно.
В полиции открыли производство по статье 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Луцке посреди улицы задержали вора с телевизором в руках.