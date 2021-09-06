Завернул в пленку: в Николаевской области мужчина уснул и не успел избавиться от тела после убийства

Между мужчинами произошла ссора.

В Николаевской области мужчина сообщил полиции, что в его доме убит рабочий бригады.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

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На месте происшествия полицейские установили, что между мужчинами, которые выполняли строительные работы, во время застолья произошла ссора, в ходе которой злоумышленник ударил ножом знакомого в область шеи. От полученных травм 28-летний потерпевший скончался.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина замотал тело в полиэтиленовую пленку, однако избавиться не успел — уснул из-за чрезмерного количества выпитого спиртного. О том, что произошло хозяину дома сообщил охранник.

24-летнего злоумышленника задержали. Также правоохранители выяснили, что задержанный сейчас находится под следствием на территории Приднестровья за совершение хулиганства и военных преступлений.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство" и проводят расследование. Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.

Напомним, что во Львовской области 44-летняя женщина зарезала своего 30-летнего сожителя.

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