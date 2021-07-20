Завернули в полотенце и оставили: во Львове под роддом подбросили новорожденную девочку

Завернули в полотенце и оставили: во Львове под роддом подбросили новорожденную девочку

Девочка получила переохлаждение.

Во Львове в роддом подбросили новорожденного ребенка. Младенца оставили завернутым в полотенце.

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Об этом сообщает Varta 1.

Происшествие произошло сегодня, 20 июля, около 3:30 часа. В родильное отделение на улице Рапопорта подбросили новорожденную девочку.

Ребенка оставили у ворот въезда в родильное отделение. Охранник услышал плач, а когда вышел посмотреть, увидел младенца, завернутого в полотенце. Он забрал ребенка и отнес в приемное отделение роддома.

У новорожденной девочки еще кровоточила пуповина, температура ее тела в то время была 33°, что свидетельствует о том, что ребенок получил переохлаждение.

Сообщается, что состояние ребенка удовлетворительное, физически он здоров, вес девочки 3050 грамм, длина 53 см.

Медики обратились к правоохранителям.

Напомним, что во Львове в "Окно жизни" подбросили 5-дневного мальчика. Мать оставила записку с извинениями, что бросила сына, и просьбой найти ему хорошую семью.

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