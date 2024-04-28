Завершен первый этап капитального ремонта поликлиники в г. Ирпень, профинансированного компанией SOCAR

На ремонт поликлиники благотворительный фонд «SOCAR Благо» выделил 60 млн гривен. За эти средства сделаны капитальный ремонт и утепление фасадов и кровли, замена окон и ремонт входных групп.

Второй этап восстановления здания поликлиники, тоже профинансированного SOCAR, предусматривает строительство укрытия, установку противопожарной сигнализации и вентиляции. Закончить капремонт поликлиники планируется к концу этого года.

Завершение первого этапа капремонта поликлиники приурочено ко дню азербайджанской культуры в Ирпене и 101-й годовщине со дня рождения Зарифы Алиевой - всемирно известного офтальмолога и первой леди Азербайджана с 1969 по 1982 годы.

«Главной чертой характера Зарифы ханум была забота о ближнем, и это пример для всех нас. Ирпень пережил тяжелые, страшные времена. Мы не могли стоять в стороне, узнав, каким разрушениям он подвергся. И, конечно, планируем и дальше активно приобщаться к восстановлению этого замечательного города», - сообщила Елена Осипчук, PR-директор компании SOCAR Ukraine.

Стоит отметить, что в прошлом году компания профинансировала восстановление лицея №12, получившего серьезные повреждения во время боевых действий. Стоимость ремонта здания учебного заведения составила 112 млн грн.

Компания SOCAR была первой в Украине, которая внедрила инклюзивность и безбарьерность в сети АЗК и получила несколько наград за доступность для маломобильных людей и родителей с детьми. Все комплексы инклюзивно оборудованы – раздвижные двери и пандусы, специально оборудованные уборные, пеленальные столики, детские уголки и детское меню, аптечки с расширенным перечнем специальных средств и приборы для измерения артериального давления.

Помимо инклюзивности, SOCAR является образцом в сервис-дизайне для других брендов заправок. Ведь любой АЗК сети – это целый хаб услуг. Бизнес-площадки для проведения встреч, маркеты, полноценные рестораны и предзаказ блюд и напитков, которые сотрудники могут вынести прямо к вашему авто, бесконтактные терминалы оплаты SOCAR Pay, интерактивные детские столики Multi-touch, бесплатные Wi-Fi, телефон, зарядки для смартфонов, бизнес-уголки – все это и многое другое есть на каждом АЗК SOCAR.

Напомним, сеть SOCAR Energy Ukraine представлена в 11 областях, где клиенты могут воспользоваться услугами 57 АЗК с удобной и инклюзивной инфраструктурой.