Завершение пандемии COVID-19: в Украине было зарегистрировано 5,5 млн случаев заболевания

Было зарегистрировано более 112 тысяч летальных исходов от коронавирусной болезни.

В Украине с 1 июля завершается действие карантина и режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

В официально Украине было зарегистрировано 5,5 млн случаев заболевания, но объективно эта цифра будет больше.

Об итогах пандемии COVID-19 рассказал первый замминистра здравоохранения Сергей Дубров в эфире телемарафона 29 июня.

"При легком течении, или нетяжелом течениия довольно часто подтверждения заболевания не было, то есть объективная эта цифра будет больше... Было зарегистрировано 112 268 летальных случаев... Среди умерших — 1256 медицинских работников и 89 детей. Колоссальные цифры, но если анализировать показатель летальности – он составляет по Украине 2,01%", – отметил он.

Дубров заметил, что Украина достаточно достойно справилась с пандемией.

"Несмотря на иногда возможное недостаточное финансирование, мы можем сказать, что украинская система здравоохранения достаточно достойно справилась и мы не отличаемся от показателей (стран, – ред.) с высоким экономическим развитием", — подытожил он.

Напомним, отмена действия карантина и режима чрезвычайной ситуации не означает, что вирус исчез. Так, в период с 12 по 18 июня этого года более 1300 человек, среди которых 102 ребенка и 25 медиков, зафиксировали коронавирус. Такую статистику обнародовал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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