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Завершение спасательной операции в Запорожье и взрывы в России: главные новости ночи 7 декабря 2024 года

Завершение спасательной операции в Запорожье и взрывы в России: главные новости ночи 7 декабря 2024 года

Накануне в Запорожье было жарко / Фото: t.me/dsns_telegram

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • ГСЧС завершила спасательную операцию в Запорожье: среди пострадавших — младенец Читать далее –>
  • Стало известно, где продвинулся враг на фронте — Deep State Читать далее –>
  • Майдан в Грузии: впервые за несколько ночей протестующих разогнал спецназ Читать далее –>
  • Кураховское направление: новости за последние дни откровенно плохи — военный обозреватель Читать далее –>
  • Ночью по Украине кружили беспилотники: где прогремели взрывы Читать далее –>

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