Завершение спасательной операции в Запорожье и взрывы в России: главные новости ночи 7 декабря 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- ГСЧС завершила спасательную операцию в Запорожье: среди пострадавших — младенец Читать далее –>
- Стало известно, где продвинулся враг на фронте — Deep State Читать далее –>
- Майдан в Грузии: впервые за несколько ночей протестующих разогнал спецназ Читать далее –>
- Кураховское направление: новости за последние дни откровенно плохи — военный обозреватель Читать далее –>
- Ночью по Украине кружили беспилотники: где прогремели взрывы Читать далее –>
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