Завершение войны не вернет свет сразу: эксперт объяснил почему

Отключение света / © Associated Press

Реклама

Украинцам нужно готовиться к тому, что проблемы с электроэнергией не исчезнут сразу после завершения боевых действий. Для восстановления уничтоженных мощностей понадобится от трех до пяти лет.

Такой прогноз озвучил эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в интервью Эспрессо.

Почему не стоит ждать скорого восстановления

По словам эксперта, быстрый возврат к стабильной работе энергосистемы невозможен из-за специфики восстановления крупных объектов. Станислав Игнатьев отмечает, что ремонт старых теплоэлектростанций с низким коэффициентом полезного действия (16–18%) часто не имеет экономического смысла. Вместо этого более эффективным является переход на современные технологии.

Реклама

«Даже когда война кончится, дефицит мощности у нас останется. Нам предстоит еще от трех до пяти лет жить в стране генераторов. Быстро теплоэлектростанция не восстанавливается», — отмечает Станислав Игнатьев.

Будущее за «зеленой» энергией

По мнению специалиста, стратегическим решением для Украины должно стать строительство распределенной газовой генерации вместо восстановления гигантских ТЭЦ. Газопоршневые установки способны заменить разрушенные мощности и сделать систему менее уязвимой.

В то же время, эксперт подчеркивает, что атаки врага фактически ускоряют процессы декарбонизации и переход к «зеленой» энергетике, к которым стремится весь мир. Будущее украинской энергосистемы он видит в децентрализации, где ключевую роль будут играть альтернативные источники.

Из-за длительных сроков восстановления украинцам рекомендуют самостоятельно заботиться об энергетической устойчивости своих домов. Игнатьев отмечает, что инвестиции в солнечные электростанции (СЭС) сейчас экономически выгодны. А рынок систем накопления энергии в Украине активно развивается и становится более доступным.

Реклама

Что известно о ситуации со светом в Украине

Напомним, 23 января, во всех регионах Украины будут действовать меры по ограничению потребления электроэнергии.

Ранее мы писали, что идущее в Украину потепление несколько снизит энергопотребление и облегчит ситуацию по обеспечению украинцев электроэнергией. Но графики отключения света могут использоваться еще 2-3 года.

Также прогнозировалось, что чрезвычайная ситуация в энергетическом секторе Украины может продолжаться до стабилизации энергоснабжения, что предположительно произойдет уже после завершения отопительного сезона.