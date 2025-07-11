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Завершение войны, тайная помощь США, оружие КНДР для России: главное из интервью руководителя ГУР Кирилла Буданова
Начальник ГУР Кирилл Буданов считает, что война может завершиться до конца года. По его словам, это возможно при одном условии.
Глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Bloomberg высказался о возможности прекращения войны до конца года и намекнул на передачу важного вооружения от США.
Кроме того, глава ГУР сообщил, сколько оружия передает Северная Корея (КНДР) для России, а также о планах россиян по Донецкой области.
ТСН.ua собрал ключевые тезисы по интервью Буданова.
Прогноз по прекращению огня в Украине
Руководитель ГУР МО считает, что прекращение огня в войне России против Украины можно достичь задолго до конца года
Для этого нужно вовлечь в процесс три стороны: Украину, Россию и США.
«Реально ли это сделать — да. Сложно ли нет», — сказал он. «Для этого нужны, по меньшей мере, три стороны — Украина, Россия и США. И мы добьемся этой позиции», — заявил Буданов.
Издание отмечает, что Украина сталкивается с усиленными воздушными ударами со стороны России. В последние недели противник использовал рекордное количество беспилотников.
В частности, 9 июля россияне запустили 728 дронов, что привело к разрушениям жилых домов и объектам инфраструктуры.
По данным ООН, в июне зафиксирован самый высокий уровень жертв среди мирного населения за последние три года: 232 человека погибли, а 1343 получили ранения.
Позиция по Трампу и передача важного вооружения
Глава украинской разведки намекнул о передаче важного вооружения от США.
Он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны США продолжится в ближайшее время, и Вашингтон может прислать дополнительные системы противовоздушной обороны.
«Позиция Трампа последовательна, не следует судить о нем по характеристикам СМИ. Как руководитель спецслужбы, я знаю больше», — сказал глава ГУР.
Планы Кремля
Bloomberg отмечает, что российская армия пытается пересечь границы в центральную Днепропетровскую область рядом с Донецком.
В свою очередь руководитель украинской разведки отметил, что планы оккупантов провальные.
«Увлечение Россией всей Донецкой области до конца года нереально», — сказал Буданов.
По его словам, российские войска имеют политическую цель заявить о том, что они вошли в Днепропетровскую область, поэтому им поручили создать еще одну «буферную зону» глубиной до 10 километров.
Как КНДР помогает России в войне против Украины
По словам Буданова, Корейская Народно-Демократическая Республика сейчас снабжает 40% боеприпасов России для войны в Украине, поскольку партнерство между Пхеньяном и Москвой углубляется.
Кроме того, руководитель ГУР отметил, что Северная Корея также посылает России другое оружие, среди которого баллистические ракеты и артиллерийские системы.
Взамен Москва предоставляет КНДР деньги и технологии.
«Это хорошее оружие… Северная Корея имеет огромные запасы, и производство продолжается круглосуточно», — отметил Буданов.
Сотрудничество с союзниками
В ходе общения с журналистами Буданов также охарактеризовал сотрудничество разведывательных служб с западными коллегами. Он отметил, что ее можно назвать великолепной, а также добавил, что ожидает продолжения обмена информацией.
Глава ГУР подчеркнул, что сейчас Украина зависит от США в вопросах раннего предупреждения о ракетных запусках и доступе к спутниковым снимкам.
«Я не вижу никаких признаков того, что наше сотрудничество в службах безопасности прекратится. Это невыгодно ни нам, ни нашим партнерам, потому что они получают информацию от нас», — сказал Буданов.
Кроме того, Буданов призвал союзников перестать полагаться на технологии и вернуться в «человеческую разведку» — сети шпионов.
По его словам, почти все европейские страны «почти похоронили» эти методы разведывательной деятельности.
«Перестаньте верить, что техническая разведка все решит. Никто не будет обсуждать и планировать операцию по мобильному телефону», — сказал он.
Останется ли Буданов в должности до конца войны
Издание Bloomberg отмечает, что в следующем месяце будет пять лет пребывания Буданова в должности начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.
Журналисты поинтересовались, хочет ли он останется руководителем ГУР МО, на что получили ответ: «Если выживу».
Впоследствии Буданов объяснил, что «может произойти что угодно», и добавил, что надеется оставаться на своем посту до конца войны.
«Сейчас моя мечта — остановить эту войну. Украина — это страна возможностей. В будущем я решу, чем хочу заниматься», — сказал Буданов.
Ранее волонтер Мария Берлинская призвала Европу не верить в «мир после войны». Она считает войну в Украине началом технологической Третьей мировой и предлагает создать общую европейскую систему защиты от ракет и дронов.
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