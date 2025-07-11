Завершение войны, тайная помощь США, оружие КНДР для России: главное из интервью руководителя ГУР Кирилла Буданова

Руководитель ГУР Кирилл Буданов

Реклама

Глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Bloomberg высказался о возможности прекращения войны до конца года и намекнул на передачу важного вооружения от США.

Кроме того, глава ГУР сообщил, сколько оружия передает Северная Корея (КНДР) для России, а также о планах россиян по Донецкой области.

ТСН.ua собрал ключевые тезисы по интервью Буданова.

Реклама

Прогноз по прекращению огня в Украине

Руководитель ГУР МО считает, что прекращение огня в войне России против Украины можно достичь задолго до конца года

Для этого нужно вовлечь в процесс три стороны: Украину, Россию и США.

«Реально ли это сделать — да. Сложно ли нет», — сказал он. «Для этого нужны, по меньшей мере, три стороны — Украина, Россия и США. И мы добьемся этой позиции», — заявил Буданов.

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов

Издание отмечает, что Украина сталкивается с усиленными воздушными ударами со стороны России. В последние недели противник использовал рекордное количество беспилотников.

Реклама

В частности, 9 июля россияне запустили 728 дронов, что привело к разрушениям жилых домов и объектам инфраструктуры.

По данным ООН, в июне зафиксирован самый высокий уровень жертв среди мирного населения за последние три года: 232 человека погибли, а 1343 получили ранения.

Позиция по Трампу и передача важного вооружения

Глава украинской разведки намекнул о передаче важного вооружения от США.

Он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны США продолжится в ближайшее время, и Вашингтон может прислать дополнительные системы противовоздушной обороны.

Реклама

«Позиция Трампа последовательна, не следует судить о нем по характеристикам СМИ. Как руководитель спецслужбы, я знаю больше», — сказал глава ГУР.

Планы Кремля

Bloomberg отмечает, что российская армия пытается пересечь границы в центральную Днепропетровскую область рядом с Донецком.

В свою очередь руководитель украинской разведки отметил, что планы оккупантов провальные.

«Увлечение Россией всей Донецкой области до конца года нереально», — сказал Буданов.

Реклама

По его словам, российские войска имеют политическую цель заявить о том, что они вошли в Днепропетровскую область, поэтому им поручили создать еще одну «буферную зону» глубиной до 10 километров.

Как КНДР помогает России в войне против Украины

По словам Буданова, Корейская Народно-Демократическая Республика сейчас снабжает 40% боеприпасов России для войны в Украине, поскольку партнерство между Пхеньяном и Москвой углубляется.

Кроме того, руководитель ГУР отметил, что Северная Корея также посылает России другое оружие, среди которого баллистические ракеты и артиллерийские системы.

Армия КНДР / © Associated Press

Взамен Москва предоставляет КНДР деньги и технологии.

Реклама

«Это хорошее оружие… Северная Корея имеет огромные запасы, и производство продолжается круглосуточно», — отметил Буданов.

Сотрудничество с союзниками

В ходе общения с журналистами Буданов также охарактеризовал сотрудничество разведывательных служб с западными коллегами. Он отметил, что ее можно назвать великолепной, а также добавил, что ожидает продолжения обмена информацией.

Глава ГУР подчеркнул, что сейчас Украина зависит от США в вопросах раннего предупреждения о ракетных запусках и доступе к спутниковым снимкам.

«Я не вижу никаких признаков того, что наше сотрудничество в службах безопасности прекратится. Это невыгодно ни нам, ни нашим партнерам, потому что они получают информацию от нас», — сказал Буданов.

Реклама

Кроме того, Буданов призвал союзников перестать полагаться на технологии и вернуться в «человеческую разведку» — сети шпионов.

По его словам, почти все европейские страны «почти похоронили» эти методы разведывательной деятельности.

«Перестаньте верить, что техническая разведка все решит. Никто не будет обсуждать и планировать операцию по мобильному телефону», — сказал он.

Останется ли Буданов в должности до конца войны

Издание Bloomberg отмечает, что в следующем месяце будет пять лет пребывания Буданова в должности начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

Реклама

Журналисты поинтересовались, хочет ли он останется руководителем ГУР МО, на что получили ответ: «Если выживу».

Украинская разведка / © ТСН.ua

Впоследствии Буданов объяснил, что «может произойти что угодно», и добавил, что надеется оставаться на своем посту до конца войны.

«Сейчас моя мечта — остановить эту войну. Украина — это страна возможностей. В будущем я решу, чем хочу заниматься», — сказал Буданов.

Ранее волонтер Мария Берлинская призвала Европу не верить в «мир после войны». Она считает войну в Украине началом технологической Третьей мировой и предлагает создать общую европейскую систему защиты от ракет и дронов.

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.