Завершение войны в 2026 году: Костенко озвучил вероятные сценарии

Война в Украине / © ТСН.ua

Завершение войны в этом году возможно только в случае каких-то форс-мажорных событий внутри РФ или критических потерь врага на фронте.

Такое мнение высказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью РБК-Украина.

Может ли война в Украине закончится в 2026 году

«Для меня маловероятен сценарий, что война закончится в этом году… Если мы не отдадим территории, то это маловероятный сценарий. Но если отдадим, то это максимум остановит их на месяц, они перебросят свои войска на другое направление и все начнется снова», — спрогнозировал политик.

При этом нардеп не исключает некоего «черного лебедя» вроде смерти президента государства-агрессора Владимира Путина, который заставит Россию изменить свои намерения.

Еще одной возможностью для завершения войны в этом году Костенко считает задачу российской армии таких потерь, от которых оккупанты не смогут оправиться.

Также нардеп предположил, что Кремль может предложить «какое-то месячное перемирие для того, чтобы ввести нас в заблуждение, ввести нас в избирательный процесс».

«Потом, когда у нас начнутся выборы, мы откроем границы, отменим военное положение, они ударят с новой силой. Если у нас гарантий не будет. Вот такой коварный мир, я предполагаю, может быть», — считает Костенко.

По его словам, в войне с РФ «нужно всегда надеяться на худшее, потому что это Россия».

В этом же интервью Роман Костенко заявил, что нынешний переговорный процесс с Россией для Украины является невыгодным и не принесет реальных результатов.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров озвучил ультимативные требования Кремля к Украине, чтобы прекратить войну.