Завершение войны вне международного права: Ющенко предостерег из-за возможных последствий

Ющенко / © ТСН

Реклама

Прекращение огня вне международного права может принести новую войну с Россией уже через 3–4 года. Эта угроза будет касаться украинцев, литовцев или поляков.

Об этом в эфире «Новости Live» рассказал третий президент Украины Виктор Ющенко.

«Мы хорошо боремся с нашим самым злейшим врагом, который уже 350 лет формировал то рабство, в котором моя и ваша нация была. Мы даем достойный, достойный, величавый отпор. И мы обязательно победим», — отметил президент.

Реклама

Ющенко подчеркнул, что с агрессией РФ нужно расправиться так же решительно, как в свое время мир был с нацистской Германией.

«Тогда это будет окончательная точка, и это зло не повторится ни в жизни нынешнего поколения, ни в будущем. Враг должен быть разбит. У нас 54 страны в коалиции. И к ее чести, я думаю, победа будет за нами», — заключил он.

Ранее Ющенко раскритиковал так называемый мирный план из 28 пунктов, предложенный Украине.

«Мне унизительно читать эти строчки. Считаю, что их следует положить в архив, потому что вскоре они станут позорной страницей западной дипломатии первой половины XXI века», — заявил он.

Реклама

Ющенко подчеркнул, что США несут особую ответственность за политику, которой доверились десятки государств, в том числе Украина.