«Завершится крахом»: Буданов выдвинул жесткое предупреждение Лукашенко

Кирилл Буданов

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В Офисе президента считают, что угрозы наступления из Беларуси для Украины пока нет. Руководитель ОП Кирилл Буданов считает, что война Лукашенко в Украине завершится крахом, и он это понимает.

Об этом глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в интервью РБК-Украина.

«По состоянию на данный момент, на момент разговора, каких-то угроз, я не говорю только о наступлении на земле, я не вижу», — заверил он.

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По мнению Буданова, по последним заявлениям самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко он «услышал» предупреждение от Украины.

«Судя по всему, услышал. Но, в принципе, я более спокойно относился бы к вопросу Беларуси. Не нужно нам делать еще одного врага. Я не в том смысле, что мы сами что-то там эскалируем, нет. Но, в принципе, иметь еще одного врага и еще одну зону боевых действий нам точно не выгодно. То, что они нас услышали, это очень правильный шаг. И нужно воспринимать его именно так», — заметил руководитель ОП.

По словам главы ОП, Лукашенко хорошо понимает, что война с Украиной «завершится крахом».

«Война с Украиной для них завершится крахом. Потому что, с одной стороны, Россия будет душить в братских объятиях и удушить в таких условиях до конца. И они это отлично знают. С другой стороны, Украина, которая, скажем так, что-нибудь может», — предупредил он.

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Новая угроза из Беларуси — последние новости:

В ГНСУ заверили, что украинские пограничники не фиксируют активность диверсионных групп вблизи Черниговской области на фоне риска атаки из Беларуси, однако угроза по этому направлению сохраняется.

Между тем руководитель Центра исследования России, министр иностранных дел Украины (2007–2009) Владимир Огрызко считает, что Беларусь может быть втянута в войну России. По его мнению, лидера Китая Си Цзиньпина устраивает затягивание войны.

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