Андрей Юсов

Представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов прокомментировал прогнозы по вероятному завершению войны в 2026 году. Он отметил, что вместо конкретных дат ключевую роль будет играть внутренняя и внешняя устойчивость государства.

Об этом сообщает Новости.LIVE.

Спикер ГУР МО подчеркнул, что достижение мира является общей целью всех государственных институций и граждан.

Я не буду прогнозировать. Могу сказать, что и украинские силы безопасности и обороны, и дипломаты, и военно-политическое руководство делают все возможное, чтобы как можно скорее был справедливый мир. В конце концов все общество для этого работает», — заявил Юсов.

По словам представителя разведки, ключевым вызовом для Украины в 2026 году остается сохранение консолидации.

«Именно сохранение единства в 2026 году, единства в плане внутренней ситуации внешнеполитических ориентиров, оценок по отношению к действиям врага. Вот сохранение единства — это главный залог и нашей устойчивости, нашего выживания и нашего успеха», — подытожил Юсов.

Напомним, план, который должен помочь Украине восстановить мир, разрабатывается совместно с США и обсуждается в правительственном квартале. Его финализация ожидается не раньше весны.

Ранее сообщалось, США не выйдут из переговоров, как бы этим не угрожать Трамп, однако и действенных гарантий безопасности США и Евросоюз пока Украине не предлагают.