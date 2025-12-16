ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1762
Время на прочтение
1 мин

Завершится ли война в 2026 году и какой залог выживания украинцев — ответили в ГУР

В ГУР назвали залог выживания и успеха Украины в войне с Россией.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов прокомментировал прогнозы по вероятному завершению войны в 2026 году. Он отметил, что вместо конкретных дат ключевую роль будет играть внутренняя и внешняя устойчивость государства.

Об этом сообщает Новости.LIVE.

Спикер ГУР МО подчеркнул, что достижение мира является общей целью всех государственных институций и граждан.

Я не буду прогнозировать. Могу сказать, что и украинские силы безопасности и обороны, и дипломаты, и военно-политическое руководство делают все возможное, чтобы как можно скорее был справедливый мир. В конце концов все общество для этого работает», — заявил Юсов.

По словам представителя разведки, ключевым вызовом для Украины в 2026 году остается сохранение консолидации.

«Именно сохранение единства в 2026 году, единства в плане внутренней ситуации внешнеполитических ориентиров, оценок по отношению к действиям врага. Вот сохранение единства — это главный залог и нашей устойчивости, нашего выживания и нашего успеха», — подытожил Юсов.

Напомним, план, который должен помочь Украине восстановить мир, разрабатывается совместно с США и обсуждается в правительственном квартале. Его финализация ожидается не раньше весны.

Ранее сообщалось, США не выйдут из переговоров, как бы этим не угрожать Трамп, однако и действенных гарантий безопасности США и Евросоюз пока Украине не предлагают.

Дата публикации
Количество просмотров
1762
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie