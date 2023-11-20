"Завершится все не так быстро, как нам хотелось бы" — Зеленский о войне в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский народ продолжает бороться против России, но все завершится не так быстро.

Об этом он, в частности, сказал во время встречи с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком и журналистами.

"Люди почему-то относятся к этому, как к кино, и ожидают, что в событиях не будет длинных пауз, что картинка перед глазами будет всегда меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы. Но для нас, для наших воинов это не кино. Это — наши жизни. Это ежедневный тяжелый труд. И завершится все не так быстро, как нам хотелось бы, но мы не имеем права опускать рук и не сделаем этого", – сказал он.

Президент также рассказал о ситуации на поле боя, высокой мотивации и решительности украинского народа и вере в победу.

Владимир Зеленский отметил важность сохранения внимания мира к нашим усилиям в борьбе за свободу и свое государство.

Ранее Владимир Зеленский назвал единственный способ, который поможет завершить войну.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Смотреть всем! Зеленский рассказал о потерях ВСУ и назвал единственный способ окончания войны!".

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