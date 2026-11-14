Завещание или договор дарения квартиры: какие риски и сколько придется заплатить налогов

Оформление юридических документов

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Владельцам квартир, планирующим передать недвижимость детям, внукам или другим родственникам, следует внимательно выбирать между завещанием и договором дарения. Несмотря на то, что оба способа позволяют передать имущество близким людям, их правовые последствия существенно различаются.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета», объясняя, какой вариант передачи недвижимости лучше выбрать и на что обратить внимание при оформлении документов.

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Завещание и дарение: основное юридическое различие

Завещание — это личное распоряжение человека в отношении имущества на случай его смерти. В соответствии со статьёй 1233 Гражданского кодекса Украины, собственник может определить, кому достанется квартира, дом или другая недвижимость после его смерти.

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Главное преимущество такого варианта заключается в том, что человек не теряет права собственности на имущество. Он может и в дальнейшем проживать в квартире, сдавать её в аренду, продавать или дарить. Для этого не требуется получать согласие будущих наследников.

Кроме того, в соответствии со статьей 1254 Гражданского кодекса завещатель имеет право в любой момент отменить предыдущее завещание или составить новое.

Договор дарения имеет совершенно иные последствия. По его условиям собственник безвозмездно передает недвижимость другому лицу. Договор должен быть заключен в письменной форме и заверен нотариусом, а право собственности на квартиру переходит к одаряемому после государственной регистрации.

Таким образом, после завершения процедуры дарения бывший владелец уже не может самостоятельно распоряжаться квартирой.

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Почему дарение квартиры может быть рискованным для владельца

Одна из главных опасностей договора дарения заключается в потере контроля над недвижимостью.

Например, если мать подарила квартиру сыну, после государственной регистрации именно он становится её владельцем. Соответственно, он может продать жильё, подарить его другому человеку или распорядиться им иным законным образом.

При этом само по себе прежнее владение квартирой не гарантирует дарителю права пожизненного проживания в ней. Поэтому людям, передающим родственникам свое единственное жилье, следует заранее позаботиться о юридических гарантиях дальнейшего проживания.

Этот вопрос особенно актуален для пожилых людей, которые дарят недвижимость детям или внукам, рассчитывая и в дальнейшем пользоваться квартирой.

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В случае оформления завещания таких рисков нет: до смерти владелец остается полноправным хозяином недвижимости.

Можно ли вернуть подаренную квартиру или аннулировать завещание

Эти сделки существенно отличаются и по возможности изменить уже принятое решение.

Завещание можно отменить или переписать без необходимости объяснять будущим наследникам причины такого решения.

С договором дарения ситуация сложнее. После перехода права собственности даритель не может просто передумать и потребовать возврата квартиры из-за ухудшения отношений с родственниками.

Статья 727 Гражданского кодекса предусматривает лишь отдельные основания для расторжения договора дарения. В частности, это может быть умышленное уголовное правонарушение одаряемого, направленное против жизни, здоровья или собственности дарителя или определенных законом членов его семьи.

Также основанием может служить возникновение угрозы безвозвратной утраты подаренного имущества, которое имеет для дарителя большую неимущественную ценность.

В то же время расторжение договора и признание его недействительным — это разные юридические процедуры. Например, если человек подписал договор дарения, ошибочно полагая, что оформляет пожизненное содержание, он может попытаться оспорить сделку в суде. Однако сам факт ошибки необходимо доказать.

В качестве примера «Судебно-юридическая газета» приводит постановление Верховного Суда от 17 июня 2026 года по делу № 705/4840/16-ц. Суд обратил внимание на необходимость комплексной оценки обстоятельств заключения договора, в частности возраста и состояния здоровья дарителя, потребности в уходе, наличия другого жилья и фактических обстоятельств передачи недвижимости.

Кто может претендовать на квартиру, если владелец составил завещание

Еще одно важное отличие касается прав других родственников.

Владелец имеет право завещать квартиру практически любому лицу, независимо от родственных связей. Однако свобода завещания имеет законодательные ограничения.

В частности, статья 1241 Гражданского кодекса гарантирует право на обязательную долю в наследстве определенным категориям лиц. К ним относятся:

несовершеннолетние и малолетние дети наследодателя;

совершеннолетние нетрудоспособные дети;

нетрудоспособные родители;

нетрудоспособные вдова или вдовец.

Такие лица имеют право получить половину доли, которая принадлежала бы им в случае наследования по закону, независимо от содержания завещания.

Иначе обстоит дело с подаренной квартирой. Если право собственности перешло к одаряемому еще при жизни дарителя, недвижимость уже не входит в состав его наследства. Соответственно, правила об обязательной доле непосредственно на такое имущество не распространяются.

Какие налоги придется уплатить

Важным критерием при выборе между завещанием и дарением является налогообложение. В Украине налоговые правила для этих операций зависят, прежде всего, от степени родства между сторонами и их налогового резидентства.

В соответствии со статьей 174 Налогового кодекса Украины дарение недвижимости облагается налогом в соответствии с правилами, установленными для наследования.

Если квартира передается ближайшим родственникам, а именно родителям, детям, мужу или жене, применяется нулевая ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

То же самое правило действует в отношении родственников второй степени родства: родных братьев и сестёр, бабушек, дедушек и внуков.

Таким образом, если отец дарит квартиру дочери или она наследует это жилье после его смерти, при обычных условиях сделок между налоговыми резидентами Украины НДФЛ не уплачивается. Военный сбор с такого дохода также не взимается.

Если недвижимость получает дальний родственник или постороннее лицо, то, как правило, к сделкам между резидентами применяются:

5% налога на доходы физических лиц;

5% военного сбора.

Таким образом, совокупная налоговая нагрузка составляет 10% от стоимости недвижимости, определенной для целей налогообложения.

Если получатель или даритель является нерезидентом, в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом, применяется ставка НДФЛ в размере 18% и военный сбор в размере 5%. Общая ставка составляет 23%.

В то же время законодательство предусматривает отдельные налоговые льготы для определенных категорий наследников и видов имущества. Кроме того, налоговое резидентство не всегда совпадает с гражданством или фактом временного пребывания человека за рубежом.

Важно также учитывать, что нулевая ставка налога не означает полного отсутствия расходов: в обоих случаях могут потребоваться средства на нотариальные услуги и государственную регистрацию.

Что дешевле: завещание или договор дарения

Однозначно назвать один из вариантов более дешевым нельзя, поскольку общие расходы зависят от конкретной ситуации.

При оформлении завещания владелец оплачивает его составление и нотариальное заверение. После смерти завещателя наследнику необходимо будет оформить наследственные права и зарегистрировать право собственности на недвижимость.

В случае дарения основные расходы на нотариальное оформление и регистрацию права собственности возникают ещё при жизни дарителя.

На итоговую сумму влияют степень родства, налоговое резидентство сторон, стоимость нотариальных и регистрационных услуг, а также другие обстоятельства.

Какой вариант лучше выбрать владельцу квартиры

Выбор зависит от того, хочет ли владелец сохранить контроль над недвижимостью или планирует передать её другому лицу ещё при жизни.

Завещание целесообразнее выбрать тем, кто хочет:

оставаться владельцем квартиры до конца жизни;

самостоятельно продавать, сдавать в аренду или дарить недвижимость;

иметь возможность изменить решение относительно наследников;

не рисковать потерять жилье при жизни.

Договор дарения больше подходит тем, кто хочет:

незамедлительно передать право собственности другому лицу;

при жизни окончательно определить нового владельца;

исключить квартиру из состава будущего наследства.

Напомним, что имущество после смерти владельца распределяется в соответствии с завещанием, в котором человек сам определяет, кто и какую долю получит. Если завещания нет, то закон предусматривает определенные правила, по которым наследство распределяетсямежду родственниками в соответствии с определенными очередями.

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