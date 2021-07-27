Завешивает мясом перила и выкопал умершую кошку: в Харькове девушке 7 месяцев угрожает бывший

Девушка обратилась в полицию, но экс свои действия продолжает.

В Харькове 22-летняя студентка медвуза жалуется на угрозы со стороны бывшего. Он посылает ей сообщение с угрозами и пытается запугать любым способом.

Об этом говорится в сюжете Вікна-новини.

22-летняя харьковчанка, студентка медуниверситета София встречалась с на 3 года старше нее Александром, тоже студентом-медиком, но уже интерном. Они встречались год, но в январе этого года разошлись, но парень с этим не смирился и всячески мстит девушке.

Бывший девушки терроризирует не только ее, но и жителей подъезда дома, где она живет, и соседних подъездов. По словам девушки, ее экс устраивает взрывы, исписывает стены непонятными надписями и развешивает сырое мясо на перилах лестничной площадки.

Девушка уже полгода учится дистанционно. Родители просто не пускают ее в университет, опасаясь за ее жизнь.

"Как ты будешь уходить из жизни? Ты еще жива? Давай тебя закопаем вместе с кошкой. Тебя убьют, тебя изнасилуют — такого плана. В течение 24 часов он непрерывно рассылал мои интимные фото друзьям, близким, сверстникам, даже преподавателям", — рассказывает София.

Бывший уже устроил 3 взрыва у двери квартиры, где проживает София с родителями. Угрозы звучат не только в адрес Софии, но и ее отца и матери, младшего брата и даже бабушки, которая живет через дом. У нее также под окнами взрывалось.

В полицию семья обращалась несколько раз, впрочем, производство по статье "Вмешательство в частную жизнь" открыли не сразу.

"До того, как не было явных признаков правонарушения, производство не открывалось. Никаких фактов, которые бы указывали, что именно он это делает, следствие пока не имеет", — говорит Эвелина Черепахина — пресс-секретарь Харьковского райотдела полиции №2.

Сам Александр тоже все отрицает. Он, мол, будущий врач-травматолог, зачем ему такое делать.

"Я не знаю, кто это делает. Я этого не делаю", — говорит он.

Семья девушки собирается и дальше добиваться защиты от полиции.

Напомним, что кладбище в одном из городов Белгород-Днестровского района раскопали свежую могилу. Позже выяснилось, что к этому причастен 38-летний местный житель, который таким образом хотел отомстить покойному за прежние обиды.

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