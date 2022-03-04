Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Завести и угнать танк у оккупантов: глава Николаевской ОВГА показал, как это сделать.

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Завести и угнать танк у оккупантов: глава Николаевской ОВГА показал, как это сделать.

Виталий Ким с помощью фотографий показал, как заводится вражеский танк.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким показал, как можно завести танк Т-72 "Урал".

Фотографии, на которых показана последовательность включения техники, он разместил в телеграмме.

©
©
©
©

Потери россиян, воюющих против Украины:

В Минобороны обнародовали всеобщие боевые потери противника с 24.02 по 04.03.

Они ориентировочно составили:

  • личного состава – 9166 человек (убиты и ранены),
  • танков ‒ 251 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация