Завезли упаковочный материал: в Крыму оккупанты готовятся к "эвакуации" музеев

В Крыму заметили признаки вероятной подготовки к "жесту доброй воли" со стороны оккупантов.
В Крыму оккупанты планируют начать вывоз коллекций из музеев Крыма. Для этого в учреждения культуры уже завезли упаковочный материал.
Об этом сообщает Крымский институт стратегических исследований.
"Новая угроза музейным коллекциям! В часть крымских музеев завезли упаковочный материал для эвакуации коллекций. Согласно инсайдерской информации, эвакуацию могут начать в случае ухода войск захватчика на Перекоп. По мнению экспертов Крымского института стратегических исследований, вероятно, так называемая "эвакуация", может начаться раньше, с развертыванием наступления ВСУ на левый берег Днепра. Следим за ситуацией", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее российские кафиры вывезли из Херсона в Крым экспонаты херсонских краеведческого и художественного, а также Каховского исторического музеев. Также захватчики похитили памятники А.В. Суворову, Ф.Ф. Ушакову и останки основателя города князя Г.А. Потемкина.
Ранее "вторая армия мира" в Херсоне смародерила детский поезд. Его вывезли в Крым.
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