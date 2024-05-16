Зависит ли отключение света от региона: в "Укрэнерго" объяснили, как формируют графики плановых ограничений

Кудрицкий сообщил, что отключения света, которые уже внедрялись, равномерно распределяют по всем областям Украины.

Ситуация по отключению электроэнергии для всех регионов страны одинакова, ведь энергосистема работает как единый организм.

Об этом сказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время интервью "РБК-Украина".

Облэнерго в регионах, по его словам, формируют графики плановых ограничений на основе лимитов, независимо от того, где находится потребитель, кроме специфических случаев, где сеть не пропускает достаточно электроэнергии, внедряют графики.

"На сегодняшний день это Криворожский район Днепропетровщины. Во всех других областях ситуация абсолютно идентична", — добавил он.

Облэнерго составляют графики отключений заранее.

"Говорить о частоте и продолжительности отключений следует с облэнерго, распределяющими между потребителями доказанные лимиты. Но чем больше дефицит в стране, тем продолжительнее графики. Объем дефицита, как я уже сказал, зависит от нескольких факторов. В частности, и от возможных дальнейших российских обстрелов. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать применение ограничений и их продолжительность", — пояснил Кудрицкий.

Напомним, аварийные отключения электроэнергии уже испытывают не только бизнес-потребители и промышленность, но и рядовые потребители. Все происходит из-за дефицита электроэнергии из-за атак России на энергосистему Украины. Более того, погода также сыграла злую шутку с украинцами.

Похолодание в мае заставило людей включить обогреватели, а это дополнительная нагрузка на энергосистему. Теперь электроэнергию будут включать почасово.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Украине снова отключают свет! Где и как находить графики? Пошаговая инструкция

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