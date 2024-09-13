Зависит от Байдена, а не от Путина: Зеленский рассказал о пунктах "плана победы"

Так называемый "план победы", с которым президент Украины Владимир Зеленский в этом месяце ознакомит президента США Джо Байдена, не содержит много пунктов. При этом каждый пункт зависит от решений Байдена, а не от Путина.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии.

“Я не уверен, что могу поделиться всеми подробностями, я дал слово президенту Байдену. Но действительно план стратегический... Этот план – он про Украину, про наших воинов”, — сказал он.

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Президент Зеленский отметил, что считает очень положительным в этом плане то, что в нем немного пунктов, и каждый пункт будет зависеть от решения Байдена, а не Путина.

“Я не могу дать гарантию, что это полностью остановит Путина, но это сделает Украину сильнее и это подтолкнет Путина задуматься над тем, как остановить, завершить эту войну. В любом случае, это усилит Украину, украинский народ. План очень откровенный, с очень понятными пакетами. Это больше, чем мы сейчас имеем. Но этого будет достаточно”, – отметил украинский лидер.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский работает над "планом победы", цель которого — заставить Россию прекратить военную агрессию уже этой осенью.

Украина до сих пор не получила разрешение на удары по России дальнобойным оружием

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