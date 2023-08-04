Зависит от того, сколько не хватает: выгодно ли покупать трудовой стаж для пенсии

Что делать тем, кто достиг пенсионного возраста (60 лет), но не имеет необходимого страхового (трудового) стажа – рассказывает ТСН.ua

Все зависит от того, какой стаж

Если на 1 января 2023 был стаж не менее 29 лет и 1 день, и человек продолжает работать официально, то пенсию он сможет оформить с 31 декабря 2023, поскольку в 2023 году для пенсии нужно иметь стаж 30 лет.

В случае наличия стажа более 20 лет, но менее 30, то можно либо продолжать работать, либо не работать и оформить пенсию в 63 года. За стаж от 15 до 20 лет пенсию можно оформить в возрасте 65 лет.

Тем, кто официально не отработал даже 15 лет, пенсия не принадлежит. Но без средств к существованию такие люди не останутся. При достижении 65 лет им выплачивается госпомощь в виде разницы между их доходами и размером ПМ для нетрудоспособных. На сегодняшний день это 2093 грн. Если никаких доходов нет, государство будет платить 65-летнему и старшему пособие в размере минимальной пенсии.

Выгодно ли покупать страховой стаж, чтобы выйти на пенсию в 60 лет?

Не всегда. В 2023 году один месяц страхового стажа "стоит" 2860 грн (два минимальных единых соцвзноса). Это если уплатить всю сумму, чтобы начать получать пенсию сразу после уплаты. Год стажа "стоит" 34320 грн.

Если, допустим, не хватает года-двух, то докупить стаж и выйти на пенсию в 60 лет, а не в 63 года выгоднее. Даже при минимальной пенсионной выплате в 2520 грн. за три года неработающий пенсионер получит более 90 тыс. грн. пенсии. А если не хватает 3-5 лет и старше, то покупка стажа не имеет экономического смысла – отбить расходы не получится.

Ранее в Пенсионном фонде пояснили, что для получения высокой пенсии в Украине нужно иметь среднюю официальную зарплату за все годы страхового (трудового) стажа примерно в 2,2 раза выше средней по стране. Речь идет о 40000 грн. Люди, уже получающие такие пенсии – это преимущественно спецпенсии: народных депутатов, госслужащих и силовиков высокого ранга, ученых.

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