Завладел почти миллионом во время ремонта укрытия: в Киеве будут судить чиновника РГА

Реклама

В суд направлен обвинительный акт в отношении начальника одного из управлений Голосеевской районной администрации. Его подозревают в завладении бюджетными средствами при капитальном ремонте паркинга, который одновременно используется как укрытие.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Подробности

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, действия должностного лица квалифицированы по ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины — внесение недостоверных данных в официальные документы и завладение государственными средствами.

Реклама

По данным следствия, обвиняемый обеспечил победу подконтрольному обществу на тендере по ремонту паркинга. После завершения работ подрядчик направил документы с завышенными объемами выполненных работ, а начальник управления их утвердил. В результате компания получила полную оплату, что нанесло ущерб бюджету города на почти 1 миллион гривен.

Судебное разбирательство этого дела уже начато.

Ранее речь шла о том, что под Киевом депутат переписала принадлежащий общине дом на дочь. Его оценивают в 500 тысяч гривен.

«Установлено, что владелица дома и земельного участка в центре города Васильков умерла несколько лет назад, и из-за того, что у нее не было наследников, домовладение отошло в собственность общины как вымершее наследие. Однако депутат Васильковского городского совета путем подделки документов переоформила дом на своего бывшего мужа. Впоследствии согласно договору дарения дом был оформлен на дочь депутата», — сообщили в полиции.