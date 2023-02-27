Завладение Януковичем угодьями "Сухолучье": расследование дела завершено

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по подозрению беглого экс-президента Виктора Януковича и еще трех человек в завладении земельным участком площадью 17,5 га в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, в 2007 году бывший беглый президент Виктор Янукович (на момент совершения преступления – премьер-министр) завладел государственным имуществом – земельным участком лесного фонда Днепровско-Тетеровского лесоохотничьего хозяйства на территории Сухолуцкого сельского совета Вышгородского района Киевской области. С этой целью он инициировал принятие ряда управленческих решений, согласно которым земли незаконно передали от Кабинета министров в управление Киевской областной государственной администрации.

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Впоследствии подозреваемые подыскали лиц, обратившихся в КОГА с заявлениями о выделении им земельных участков площадью до 1 га. В дальнейшем эти лица, которые оказались родственниками или близкими подозреваемыми, обратились в облгосадминистрацию с просьбой изменить целевое назначение земли, чтобы затем передать эти участки ООО, аффилированному с экс-президентом.

По данным экспертизы, ориентировочная стоимость земельных участков составляет более 22 млн. грн.

В течение 2009-2011 годов на этой земле построили гостинично-ресторанный комплекс, который использовался экс-президентом для личных нужд.

Расследование указанных фактов НАБУ и САП осуществляет с 2019 года. С момента побега бывшего президента в Российскую Федерацию в 2014 году и до ноября 2019-го дело расследовал Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры, который и сообщил лицам о подозрении в 2015-2016 годах. Расследование в отношении других лиц, находящихся в Украине, ГПУ завершило и направило в Шевченковский райсуд Киева, где идет рассмотрение.

Согласно сообщению, в рамках расследования детективы инициировали передачу гостинично-ресторанного комплекса в управление АРМА.

По материалам, собранным в ходе расследования НАБУ и САП, Министерство юстиции подало административный иск о взыскании в доход государства активов бывшего президента, в том числе гостинично-ресторанного комплекса, построенного на упомянутом земельном участке.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск.

Механизм конфискации стал возможным благодаря закону "О санкциях", применяемому только во время действия военного положения к лицам, которые в значительной степени способствовали вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, во время оккупации Киевщины оккупанты полностью сожгли охотничье имение президента-беглеца Януковича.

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