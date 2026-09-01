Завод на Киевщине, переживший разрушение 2022 года, снова остановился: что произошло

Угроза обстрелов для бизнеса / © Associated Press

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Предприятие по производству полимерной продукции «Планета Пластик» в Ирпене в Киевской области временно приостановило работу на неопределенный срок.

Об этом говорится в официальном заявлении предприятия.

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Директор завода Светлана Струтинская подчеркнула, что главным приоритетом компании является сохранение жизни и здоровья работников.

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В то же время на предприятии не сообщили, какие именно обстоятельства привели непосредственно к остановке производства. Также не уточняется, при каких условиях завод сможет возобновить свою работу.

Планета Пластик специализируется на изготовлении полимерной продукции для аграрного сектора, строительной отрасли и других сфер.

В марте 2022 года предприятие уже испытало серьезные разрушения из-за российских обстрелов Ирпеня. Тогда на территории завода загорелись основные производственные цеха.

Ранее сообщалось, что Россия переходит к длительным атакам реактивными дронами, пытаясь истощить украинскую ПВО и жителей крупных городов.

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Мы ранее информировали, что в Киевской области бушует масштабный пожар в результате атаки российских ударных дронов.

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