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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Завод на Киевщине, переживший разрушение 2022 года, снова остановился: что произошло

Причиной стало резкое ухудшение ситуации в сфере безопасности.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Угроза обстрелов для бизнеса

Угроза обстрелов для бизнеса / © Associated Press

Предприятие по производству полимерной продукции «Планета Пластик» в Ирпене в Киевской области временно приостановило работу на неопределенный срок.

Об этом говорится в официальном заявлении предприятия.

Директор завода Светлана Струтинская подчеркнула, что главным приоритетом компании является сохранение жизни и здоровья работников.

В то же время на предприятии не сообщили, какие именно обстоятельства привели непосредственно к остановке производства. Также не уточняется, при каких условиях завод сможет возобновить свою работу.

Планета Пластик специализируется на изготовлении полимерной продукции для аграрного сектора, строительной отрасли и других сфер.

В марте 2022 года предприятие уже испытало серьезные разрушения из-за российских обстрелов Ирпеня. Тогда на территории завода загорелись основные производственные цеха.

Ранее сообщалось, что Россия переходит к длительным атакам реактивными дронами, пытаясь истощить украинскую ПВО и жителей крупных городов.

Мы ранее информировали, что в Киевской области бушует масштабный пожар в результате атаки российских ударных дронов.

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