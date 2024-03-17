"Завозят большое количество военных": Андрющенко рассказал, как проходят выборы в Мариуполе

В России продолжаются выборы президента, которые страна-агрессорка проводит даже на оккупированных украинских территориях, в частности, в Мариуполе. Для этого в город привезли дополнительные экипажи полиции.

Об этом рассказал 24 канала советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, людей не заставляют силой идти на избирательные участки, однако в оккупированный город привезли отряды росгвардии, фсб, полицию. Все это создает значительные неудобства для местного населения. В частности, россияне останавливают транспорт и проводят осмотры.

"Мы видим большое количество военных, которых завозят в участки "голосовать". В Мариуполе серьезная концентрация репрессивной машины. Горожанам мы советуем оставаться дома. Так можно избежать и выборов, и общения с российскими оккупантами ", — рассказал Петр Андрющенко.

Также мы писали, что в России продолжаются выборы, которые, вероятно, завершатся продолжением российского диктатора Владимира Путина у власти. Последний не отказывается от своих планов захвата в Украине.

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