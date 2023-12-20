Завтра еще тепло, а затем резкое изменение погоды: прогноз на 21 декабря

Завтра, 21 декабря, в Украине еще будет тепло. А вот в течение 22, 23 и 24 декабря температура воздуха снизится. Даже до маленьких "минусов".

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В четверг существенных осадков не предвидится. Разве что в западных и восточных областях местами возможен незначительный дождь или туман. В западных областях ожидается сильный юго-западный ветер. На остальной территории — умеренный", — отметила она.

Температура воздуха самой низкой предполагается в Карпатах, Закарпатье и на востоке, днем +1+4 градуса.

В большинстве областей Украины еще немного теплее, завтра +4+8, на крайнем юге до +10 градусов.

В Киеве в четверг ожидается еще сравнительно теплая погода до +4 градусов, без существенных осадков.

Ранее синоптики сообщили, что первый месяц зимы в Украине может оказаться теплее нормы.

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