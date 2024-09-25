Завтра ожидаются ливни и грозы в нескольких областях Украины

В Винницкой, Житомирской, Киевской областях и ночью на западе ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В четверг, 26 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. В нескольких областях прогнозируют дожди и грозы.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

В Винницкой, Житомирской и Киевской областях, а также ночью на западе страны возможны кратковременные осадки и грозы. В большинстве регионов осадков не предполагается.

Ветер будет южный, со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла, на западе, востоке и в Сумской и Полтавской областях будет прохладнее – 7-12 градусов.

Прогноз погоди на 26 вересня / Укргідрометцентр

Днем температура поднимется до +21+26 градусов, на юге — до +29. В Карпатах ночью будет 5-10 градусов тепла, а днем 16-21.

В Киевской области 26 сентября прогнозируется переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. В Киеве осадки не ожидаются. Температура ночью будет от 12 до 17 градусов, днем – 21-26. В Киеве ночью +14+16, днем +23+25 градусов.

Напомним, в одном из регионов Украины зафиксировали первые заморозки. Речь идет о Буковинских Карпатах.

Читайте также: