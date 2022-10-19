Завтра по всей Украине могут отключать электроэнергию – ОП

Украинцев призвали минимизировать использование электроэнергии в течение всего дня 20 октября.

В четверг, 20 октября, по всей Украине будут вводиться ограничения поставок электроэнергии. Это связано с тем, что сегодня российская армия разрушила генерирующие объекты энергетики.

В Офисе президента попросили отнестись к этому серьезно и минимизировать пользование электроэнергией с 7:00 до 23:00

"Это касается жителей всех областей страны. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям", — объяснил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

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Также с завтрашнего дня во всех городах будет ограничено использование уличного освещения. Тимошенко добавил, что это вынужденные шаги из-за обстрелов РФ.

Напомним, по данным советника министра энергетики Украины Александра Харченко, около 40% общей инфраструктуры и генерирующих мощностей серьезно повреждены.

Для экономии электроэнергии следует выключать свет в помещениях и ограничить использование электрических приборов, в частности бойлеров, стиральных машин, обогревателей, кондиционеров, электрочайников и электроплит.

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