Завтра правительство Шмыгаля представит важные решения для украинцев

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль / © Telegram/Денис Шмигаль

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В понедельник, 14 июля, правительство Дениса Шмыгаля представит новые социальные решения, которые будут касаться поддержки украинских матерей и детей.

Об этом сообщил в вечернем обращении в воскресенье, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о своей встрече с украинским премьером.

По его словам, речь идет о выплатах после рождения ребенка и поддержке в первые годы после рождения.

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«Есть соответствующие средства и для украинских школьников — для „Пакета школьника“ и для бесплатного питания в школах с 1-го по 4-й классы и в прифронтовых районах — с 1-го по последний классы», — добавил Зеленский.

Президент отметил, что завтра Кабинет министров Украины представит все детали.

Напомним, ранее стало известно, что на следующей неделе может измениться состав Кабинета министров Украины. В частности, глава правительства Денис Шмыгаль может стать новым министром обороны вместо Рустема Умерова, которого готовят на должность посла в США.

В то же время сообщается, что должность главы правительства президент Зеленский предложит первому вице-премьеру — министру экономики Юлии Свириденко.

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