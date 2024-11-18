Завтра снова будут отключать свет: где и когда не будет электричества

Завтра, 19 ноября, по указанию "Укрэнерго" графики применяются с 6:00 до 23:00.

Завтра, 19 ноября, в Украину возвращаются графики отключений света.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Завтра время применения и объем ограничений электричества будут следующими:

6:00 – 7:00 – одна очередь отключений;

7:00 – 9:00 – две очереди отключений;

9:00 – 14:00 – одна очередь отключений;

14:00 – 18:00 – две очереди отключений;

18:00 – 23:00 – одна очередь отключений.

Точные графики отключений по своему адресу можно посмотреть на сайтах облэнерго, ОВА и ДТЭК.

Причина временного возврата ограничений – повреждение энергообъектов во время вчерашней массированной ракетно-дроновой атаки

В "Укрэнерго" заверили, что энергетики работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы скорейшее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Также украинцев просят потреблять электроэнергию бережливо и не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, готова ли Украина к зиме.

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